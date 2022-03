Fischi a Messi, ora spunta un clamoroso ritorno al Barcellona

Leo Messi nell’ultima partita del Psg è stato fischiato ed ecco che dalla Spagna spunta l’idea di un clamoroso ritorno al Barcellona

Dopo i fischi dell’ultima partita, spunta l’idea di un clamoroso ritorno al Barcellona per Leo Messi. L’argentino a Parigi non è mai riuscito ad entrare in sintonia con i tifosi ed ecco che il Chiringuito sgancia l’indiscrezione.

Il quotidiano spagnolo scrive che il padre di Messi avrebbe avuto contatti con il Barcellona e l’argentino non sarebbe contrario anzi. Non si esclude nulla, dunque, riguardo al futuro a Parigi della Pulce.