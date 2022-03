Barcellona, Xavi ammette: «Ho sentito Messi dopo l’eliminazione. L’ho rincuorato. La Champions League è così: il Real ci ha creduto di più»

Che Lionel Messi non sia felice al Paris Saint-Germain, non è un segreto. L’ambientamento è stato difficile e l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid non ha aiutato.

Il suo ex compagno di squadra e attuale allenatore del Barcellona Xavi ha ammesso in conferenza stampa di averlo contattato. Lui ha dichiarato di averlo «rincuorato dopo la partita. Sono suo amico e parliamo spesso». Chissà che non si sia parlato anche del futuro della Pulga.

Ancora Xavi sulla sfida di Champions: «È stato un duello che è cambiato in 20-25 minuti, nei quali il Madrid ha avuto fede e ci ha creduto, ribaltando il risultato in una gara molto difficile. La Champions League è così».