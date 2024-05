Barcellona, UFFICIALE l’addio Xavi: il COMUNICATO e la formula

L’annuncio del Barcellona sulla fine del rapporto con Xavi come allenatore del club blaugrana. Tutti i dettagli

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente l’addio di Xavi, con l’accordo per la risoluzione consensuale.

COMUNICATO – «L’FC Barcelona e Xavi Hernández Creus hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto che l’allenatore e il suo staff avevano con il Club fino alla fine della stagione 2024/2 Il Club desidera ringraziare pubblicamente Xavi e il resto del suo staff tecnico per il loro impegno, dedizione e generosità e per il loro aiuto nel raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto. Inoltre auguriamo loro successo per il futuro sia a livello personale che professionale».