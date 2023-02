PSG, Neymar al capolinea? Possibile futuro in Premier

Neymar al capolinea della sua avventura al PSG? Possibile avventura in Inghilterra per l’attaccante brasiliano

Secondo quanto riferito da Le Parisien, il PSG sarebbe disposto a privarsi di Neymar in cambio di offerte da 60 milioni di euro, che potrebbero arrivare dal Chelsea, disposto a portare il brasiliano in Premier.

Il problema principale sono però i 36 milioni di ingaggio del giocatore: una cifra simile, per non minare gli equilibri dello spogliatoio, non verrà mai spesa.