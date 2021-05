Psg, Pochettino: «Dispiaciuto per Verratti. Sergio Ramos? Vogliamo migliorare in tutti i reparti»

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier

SERGIO RAMOS – «Sergio Ramos al PSG? Non rispondo perché tutto può essere interpretato male … Sergio è un giocatore del Real Madrid. Ma quello che posso dire è che come ogni squadra vogliamo migliorare in tutte le posizioni».

VERRATTI – «Siamo tutti molto delusi. Abbiamo perso un giocatore a fine stagione con partite importanti da giocare. Vuole recuperare il più velocemente possibile e speriamo possa recuperare in tempo per gli Europeo con l’Italia».