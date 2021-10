PSG, Pochettino: «Sergio Ramos, Messi e Neymar si abituino alla realtà»

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato delle situazioni legate a Sergio Ramos, Messi e Neymar

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in un’intervista a Universo Valdano ha parlato delle situazioni legate a Sergio Ramos, Messi e Neymar.

REALTA’ – «Forse la realtà di Sergio Ramos è diversa da quella del 2014, lo stesso per Messi e Neymar. Questi calciatori sono grandi campioni ma devono abituarsi alla realtà e al momento che vivono. Abbiamo tutti in mente che sono stati i migliori, ma per esserlo ancora devono essere al loro livello. L’obiettivo è quello di trovare la versione migliore di ognuno. L’orchestra deve essere in sintonia».

MESSI – «È una figura mondiale. Probabilmente il migliore di tutti i tempi. Avere Leo in squadra è stato un dono della vita. Nessuno si aspettava l’addio al Barcellona, nemmeno lui . Il presidente, Leonardo e il club in generale hanno fatto un ottimo lavoro per ingaggiarlo. Ha creato enormi aspettative a Parigi, e in tutto il mondo».

NEYMAR – «Ha un ottimo rapporto con tutti. Ha un cuore grande. In privato è sensibile, gli piace abbracciare le persone. Ha una buona presenza. Poi ha quel qualcosa di competitivo, tipico “di strada”, selvaggio, ma è un ragazzo favoloso».