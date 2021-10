PSG, Pochettino sul rientro di Sergio Ramos: «Grande campione, ma serve pazienza»

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato della situazione relativa a Sergio Ramos

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una intervista a El Partidazo de Cope ha parlato della situazione legata a Sergio Ramos ancora mai in campo con i parigini.

PAZIENZA – «Non ha iniziato ad allenarsi col gruppo ma è vicino. Vogliamo che ritorni nelle migliori condizioni e non posso dare una data per il suo ritorno. È un gran campione, non sta passando un bel momento ma serve pazienza. Un suo ritorno con la Nazionale spagnola? Va chiesto a Luis Enrique, col quale non ho parlato dal suo arrivo al PSG. Ai massimi livelli in pochi sono come lui».