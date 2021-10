Psg, primo scivolone a Rennes: 2-0. A secco il super tridente

Primo ko in campionato per il Psg, che cade 2-0 in casa del Rennes. Il super tridente parigino ancora non convince

Per il Psg è arrivata oggi la prima sconfitta in campionato. In casa del Rennes, i parigini cadono con il risultato di 2-0 per effetto delle reti di Laborde e Tait, andati a segno rispettivamente a fine primo tempo e all’inizio della ripresa.

Parigini ancora primi in classifica a quota 24 punti, ma Pochettino dovrà presto risolvere il problema attacco. Il super tridente Neymar-Messi-Mbappé, oggi supportato da Di Maria, non ha trovato anche stavolta la via del gol. Seconda presenza in Ligue1 per Donnarumma, in campo per 90 minuti.