PSG, rissa tra Donnarumma e Neymar: volano accuse, separati dai compagni

Al termine della partita contro il Real Madrid, nello spogliatoio del PSG si sarebbe scatenata una rissa tra Donnarumma e Neymar

L’eliminazione della Champions League brucia in casa PSG. Non solo l’irruzione di Al-Khelaifi e Leonardo nello spogliatoio dell’arbitro, nel post partita della pesante sconfitta contro il Real Madrid anche Donnarumma e Neymar sarebbero quasi venuti alle mani. Come riportato da Marca, il brasiliano avrebbe accusato il portiere per l’errore sul primo gol di Benzema. L’italiano si sarebbe tirato indietro, rispondendo per le rime e ricordando la palla persa dall’attaccante in occasione del raddoppio madrileno.

Un feroce faccia a faccia negli spogliatoio del Bernabeu che è quasi sfociato in una rissa. A evitare il peggio, i compagni di squadra del PSG che hanno separato Donnarumma e Neymar.