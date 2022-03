Real PSG, Al-Khelaifi e Leonardo irrompono nello spogliatoio dell’arbitro: chiamata la polizia

Attimi concitata nel post partita di Real Madrid-PSG, con Al-Khelaifi e Leonardo che avrebbero fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro

Ancora una volta, il PSG deve dire addio alla Champions League dopo i grandi proclami di inizio stagione. Una sconfitta contro il Real Madrid che non è andata giù ai parigini che nel post partita avrebbero preso di mira l’arbitro Makkelie.

Secondo quanto riportato da El Partidazo Cope, infatti, il presidente Al-Khelaifi e il d.s. Leonardo avrebbero fatto irruzione nello spogliatoio del direttore di gara per chiedere spiegazione sia sul primo gol annullato a Mbappé sia sul fallo non fischiato su Donnarumma in occasione della prima rete dei Blancos. Attimi concitati che avrebbero portato addirittura alla chiamata della polizia.