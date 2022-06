PSG, Scamacca apre al trasferimento. Richiesta alta del Sassuolo

Scamacca e il suo agente aprono al trasferimento al PSG in questo calciomercato. Il Sassuolo continua a sparare alto

Come riferito da Nicolò Schira, il PSG è in pressing su Gianluca Scamacca per farne il punto di riferimento del proprio attacco. Apertura del giocatore e del suo agente Alessandro Lucci.

Il Sassuolo, dal canto suo, è disposto a cedere il proprio gioiello, ma non a meno di 45 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.