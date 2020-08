Psg, Thiago Silva: «Il mio futuro dipenderà dalla società»

Il difensore del Psg, Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di AFP del proprio futuro il cui destino pare già deciso dalla società

«Cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra. La decisione sul mio futuro? Non dipenderà da me, dipenderà dalla società. La verità e che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa».