PSG, Wijnaldum: «Sto conoscendo Messi, mi ha colpito la sua umiltà»

Il centrocampista del PSG Georginio Wijnaldum ha parlato dell’arrivo di Messi a Parigi

Georginio Wijnaldum, neo centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Foot Mercato dell’arrivo di Lionel Messi a Parigi.

«Sono molto contento di giocare con lui. Non solo io, ma tutto il club e la stessa Ligue 1: è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Sono felice di potermi allenare con lui: ho sempre giocato contro di lui, ed è stata dura, avere un giocatore come lui in squadra è sempre un bene. Lo sto conoscendo anche come persona, mi ha colpito la sua umiltà».