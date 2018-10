PSV Eindhoven-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

PSV Eindhoven-Inter streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni del match di Champions League

PSV Eindhoven-Inter è la partita valida per la seconda giornata del gruppo B di Champions League 2018/2019: l’incontro è in programma per mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 21 presso il Philips Stadion di Eindhoven. Gara di prima importanza per la formazione di Luciano Spalletti, reduce da un periodo da un ottimo periodo di forma dopo uno stentato inizio di campionato iniziato proprio con l’incredibile vittoria in rimonta in Champions contro il Tottenham un paio di settimane fa. I nerazzurri sfideranno la formazione olandese, malamente sconfitta nella prima tornata del girone dal Barcellona (4-0): gli uomini allenati dall’ex milanista Mark van Bommel sono probabilmente l’avversaria più alla portata del raggruppamento. L’Inter ha in sostanza la grossa occasione di rimanere a punteggio pieno in vista della difficilissima doppia sfida contro il Barça delle prossime due giornate.

PSV Eindhoven-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport Arena (numero 204 dello Sky Box, in HD 243) e – anche in pay-per-view – Sky Sport Calcio 3 (numero 253 dello Sky Box, in HD). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che PSV Eindhoven-Inter potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

PSV Eindhoven-Inter

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 3 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Arena – Sky Sport Calcio 3 – NOW TV

Stadio: Philips Stadion (Eindhoven, Olanda)

Arbitro: Milorad Mazic (SER)

PSV Eindhoven-Inter: le probabili formazioni

QUI PSV EINDHOVEN – van Bommel dovrebbe confermare in toto la formazione tipo olandese senza esitazioni, anche nel modulo: largo allora al solito (e spregiudicato) 4-2-3-1 che lo scorso anno ha fatto la fortuna del PSV. Da tenere particolarmente d’occhio il quartetto offensivo composto da un’unica punta avanzata, il prolifico Luuk de Jong, supportato alle spalle dall’uruguagio Gaston Pereiro e, soprattutto, dalla velocissima coppia di esterni formata dal talentuosissimo Steven Bergwijn e dalla stella messicana Hirving Lozano.

QUI INTER – Anche Spalletti non dovrebbe risparmiare nessuno in vista dello scontro europeo: spazio dunque all’undici tipo schierato a specchio con l’offensivo 4-2-3-1. In porta confermatissimo Samir Handanovic protetto dalla coppia di centrali composta da Milan Skriniar e Stefan de Vrij (al momento in vantaggio su Joao Miranda) e Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah sulle fasce. In mediana ci sarà come sempre Marcelo Brozovic affiancato da Matias Vecino, match-winner contro il Tottenham, che rileva Roberto Gagliardini. In avanti nessuno spazio per le novità: Radja Nainggolan, Matteo Politano ed Ivan Perisic supporteranno l’unica punta Mauro Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE PSV EINDHOVEN (4-2-3-1) – Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. Allenatore: van Bommel

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti