Pulisic Roma: contatto! Il giovanissimo americano di origini croate è il nuovo nome sul taccuino di Monchi per far dimenticare Malcom

La delusione è stata grande, ma Monchi non è di certo il tipo che si fa trovare impreparato. Dopo il clamoroso passaggio del brasiliano Malcom al Barcellona, il dirigente spagnolo è pronto a tuffarsi su nuovi nomi per la sua Roma. Nelle ultime ore in particolare, si è fatto avanti con prepotenza il profilo di Christian Pulisic. Il classe ’98, vent’anni a settembre, ha vissuto un’annata da protagonista con il Borussia Dortmund: 42 presenze condite con 5 gol e 7 assist. Il giovane americano di origini croate predilige il ruolo di esterno destro, ma può giocare praticamente ovunque nel reparto avanzato, essendo abile con entrambi i piedi. Per un assaggio delle sue qualità basta rivedere il match di ICC tra Liverpool e gialloneri: dribbling e velocità sono le sue caratteristiche migliori. L’ostacolo sarà certamente il prezzo, vino almeno ai 45 milioni di euro, più di quanto i giallorossi avrebbero speso per Malcom.

Un profilo sicuramente valido, ma altrettanto difficile da raggiungere. Di certo Monchi sa il fatto suo, e i nomi sul suo taccuino sono tanti: da Federico Chiesa a Suso, fino a Thauvin, Ziyech e Berardi. Tutti giocatori diversi, che richiederanno un esborso notevole, soprattutto poiché i club sono consapevoli della cifra in mano ai giallorossi dopo la cessione di Alisson. Staremo a vedere come il d.s. della Roma si muoverà: i sogni e le speranze dei tifosi romanisti sono nelle sue mani