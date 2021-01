Puoi davvero fare a meno di una VPN?

Non è una novità il fatto che il mondo internet ormai è disseminato di insidie che si possono celare anche dietro alle operazioni più normali.

Se prima era un fenomeno di nicchia e la criminalità non aveva ancora messo le mani sul mondo digitale, oggi il rischio di incappare in qualche tipo di truffa è molto alto. Sicuramente ha contribuito la rapida diffusione degli smartphone che hanno amplificatore enormemente il flusso di dati che si registrano ogni giorno. Il mondo del gaming non è escluso da queste problematiche tanto che le frodi in questo settore sono sempre più alte anno dopo anno. Per fortuna però oggi esistono strumenti come l’utilizzo di una VPN per tutelarsi e non essere vittima di questi spiacevoli eventi.

Ti chiederai che cos’è una VPN?

Una VPN è un tipo di connessione che permette di celare il proprio indirizzo IP ma non solo, riesce a mascherare anche la posizione da cui stiamo navigando. Sfruttando questo tipo di connessione potremo rimanere anonimi in rete senza mostrare nostri dati utili a chi vuole truffarci. Durante la nostra navigazione, infatti, alcuni malintenzionati potrebbero essere in grado di intercettare, ma al contempo pure visualizzare e rubare i vari dati che vengono diffusi durante la visita a differenti portali online. Per questa ragione è caldamente consigliato prevenire il problema utilizzando una rete VPN in grado di criptare l’intero traffico web. Questo discorso si fa ancora più forte nel caso in cui ci troviamo spesso a utilizzare reti pubbliche. Questo perché attraverso le reti pubbliche altri utenti potrebbero accedere molto facilmente ai nostri dati e alle informazioni personali che condividiamo sul web.

Un ulteriore motivo per utilizzare una VPN è quello riguardante le nostre sessioni di gaming, in particolare nel mondo del gambling online in cui i dati che noi immettiamo sono spesso collegati ai nostri conti correnti. In questo tipo di attività riveste un ruolo centrale l’utilizzo di una VPN completa in grado di criptare i dati che stiamo immettendo. Ricordiamo che i siti di gioco online come Starcasinò sono siti sicuri e controllati ma non possiamo sapere se qualche malintenzionato sta monitorando la rete su cui il nostro dispositivo è connesso. Per questa ragione consigliamo sempre di usare una rete VPN, in commercio ne troviamo ormai una vastissima scelta. Un altro motivo che vogliamo illustrare è che attraverso una VPN noi potremo superare agilmente le diverse restrizioni di navigazione dovute al paese di appartenenza. Alcune piattaforme, infatti, non consentono l’uso dei propri prodotti a utenti collegati da paesi diversi, ma con una VPN si può aggirare questo problema in quanto non saranno più in grado di tracciare la vostra posizione e potrete così fruire dei servizi che desiderate.