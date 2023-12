Pusceddu: «Giocare nel Cagliari è stato un sogno»

Le parole di Vittorio Pusceddu, ex terzino del Cagliari, sulla sua esperienza nella squadra rossoblù. I dettagli

Vittorio Pusceddu ha parlato del Cagliari a VareseNoi.it.

PAROLE – «Da bambino un modello da imitare; quando ho iniziato tutta la trafila del settore giovanile del Cagliari il mio sogno era arrivare in prima squadra. Ho fatto sacrifici, rinunce, perché giocare per i colori rossoblù era il massimo per me; pensa che quando giocavo con gli Allievi mi è anche capitato di fare spesso il guardalinee. Ho fatto il percorso nelle giovanili rossoblù, con due attenti maestri come Mario Martiradonna (difensore della squadra cagliaritana dello storico scudetto, scomparso nel 2011) e Adriano Reginato (ex portiere del Cagliari degli anni 70). In seguito sono passato nella Primavera allenata dal grande Nenè (attaccante della formazione sarda proveniente dal Santos mancato nel 2016). Un giorno poi il sogno si è avverato. Era la stagione 1984-85, avevo vent’anni: mi chiama Gigi Riva con l’allora presidente Fausto Moi per convocarmi per il ritiro estivo e per farmi firmare il contratto base».

