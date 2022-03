Qatar 2022, altre due qualificate: sono Giappone e Arabia Saudita

Qatar 2022, anche Giappone e Arabia Saudita staccano il pass per il Mondiale. Le due compagini qualificate ufficialmente

Il Mondiale in Qatar continua ad arricchirsi di nuove qualificate. In attesa degli spareggi che si giocheranno in questi giorni in Europa, in Asia arrivano le ufficialità per quanto riguarda Giappone e Arabia Saudita.

I giapponesi, battendo per 2-0 l’Australia, hanno conquistato il posto, costringendo i Kangaroos a dover disputare i playoff. L’Arabia Saudita ha invece chiuso il proprio girone con 19 punti al secondo posto.