Qatar 2022: sì, il Belgio è il bluff del secolo

La sconfitta del Belgio contro la Croazia e l’uscita dal Mondiale della squadra di Martinez è la sorpresa di Qatar 2022, ma non solo

La terza giornata del gruppo F ha dato due verdetti definitivi, tutti legati alla sfida terminata 0-0 che probabilmente Lukaku più di ogni altro ricorderà per la quantità di errori commessi. Il primo: la generazione d’oro del Belgio chiude senza trofei. Il secondo: si scontravano con un dentro o fuori la seconda e la terza di Russia 2018 e la Croazia ha dimostrato di esserci ancora, con tutta l’ambizione del caso per una squadra che palleggia bene e in difesa ha un nuovo mostro di nome Gvardiol.

Il Belgio ha fatto qualcosina, ma è sembrato una squadra senza ritmo, forse condizionata dai dissidi interni, sicuramente con i suoi big in calo e forse ormai in via definitiva. Dando così ragione al giornalista britannico Jack O’Malley che ieri su Il Foglio aveva predetto: «confesso di provare non poca goduria nel vedere finalmente svelato il più grande bluff del XXI secolo dopo Antonio Cassano, il Belgio. Una Nazionale che non ha mai vinto niente ma che da anni staziona nelle prime posizioni del ranking Fifa (altro bluff a sua volta) sulla base di calcoli fatto a casa». Il giudizio magari è esagerato, ma la verità dei fatti di Qatar 2022 è inoppugnabile.