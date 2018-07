L’Inghilterra potrebbe replicare l’unico, fino a qui, successo Mondiale datato 1966 quando si giocò proprio Oltremanica

L’ottavo di finale contro la Colombia, poi il possibile quarto con la Svezia e una semifinale inedita contro o Croazia o Danimarca. La parte di tabellone dove si trova l’Inghilterra è tutt’altro che difficile visto che dall’altra parte Francia e Brasile si scontreranno verosimilmente in semifinale per decidere chi andrà a Mosca per giocarsi la finale. Ultimo atto dove potrebbe esserci i Tre Leoni, che sfruttando il cammino agevole, si ritroverebbero in finale dopo oltre 50 anni. L’ultima volta, infatti, che l’Inghilterra si è giocata la Coppa del Mondo è stato nel 1966 quando fu paese ospitante del Torneo Mondiale.

E’ stata anche l’unica volta dove gli inglesi hanno vinto, 4-2 dopo i tempi supplementari contro la Germania Ovest. Nei primi 90′ minuti Peters e Hurts avevano risposto alle reti tedesche di Weber e Haller mentre nei tempi supplementari sempre Hurts aveva fissato il punteggio sul 4-2 finale, con una splendida tripletta. Inghilterra in festa per uno storico successo che però non ha avuto mai modo di replicare visto che oltre alle semifinali i Tre Leoni non si sono mai spinti. Da registrare il quarto posto ad Italia ’90, nella finalina giocata e persa contro gli azzurri al San Nicola di Bari a causa delle reti di Baggio e Schillaci. Vedremo se gli inglesi riusciranno a portare la coppa al cospetto della Regina Elisabetta che attende impaziente un nuovo successo dei suoi sudditi.