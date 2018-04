Quote Europa League Snai, ecco le favorite per il passaggio del turno con vista Lione. Atletico Madrid in pole per la vittoria della Coppa, ma prima dovrà eliminare l’Arsenal

Oggi giovedì 26 aprile e il prossimo 3 maggio si disputeranno le gare di andata e ritorno delle semifinali di Europa League. Il secondo torneo europeo per club verrà assegnato ad una tra le 4 semifinaliste rimaste: Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia e Salisburgo. Le due semifinali sono Arsenal-Atletico Madrid, a detta di molti una sorta di finale anticipata, e Marsiglia-Salisburgo. Le gare di ritorno in programma tra una settimana saranno Salisburgo-Marsiglia e Atletico Madrid-Arsenal. Non vi sono squadre italiane ancora impegnate nella competizione vista la recente eliminazione della Lazio di Simone Inzaghi proprio per mano degli austriaci del Salisburgo. Chi è la favorita per la vittoria del titolo, la cui finale è in programma il 16 maggio 2018 al Parc Olympique Lyonnais?

Quote Europa League Snai, ecco le favorite

Per i bookmaker SNAI la favorita per la vittoria finale è l’Atletico Madrid, vista la quota 2 contro Arsenal (4,25) e Marsiglia (4,50) più dietro, maggiormente defilato il Salisburgo (7). Interessanti anche le quote del passaggio turno in finale: la semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid vede gli spagnoli favoriti con 1,52 di quota e 2,45 per il passaggio del turno dei Gunners. 1,65, invece, il moltiplicatore per il Marsiglia in finale contro il 2,20 del Salisburgo. Ma veniamo alle partite di oggi, atto primo delle semifinali di Europa League 2017/2018. Marsiglia favorito in casa contro il Salisburgo: la vittoria paga 1,70 volte la posta, 3,75 il segno X e quota 5 per la vittoria esterna del Salisburgo. Più equilibrata l’altra semifinale: leggero vantaggio per l’Arsenal, quota 2,60, contro il 2,85 dell’Atletico Madrid. Pareggio, infine, segnato in lavagna a 3,20.