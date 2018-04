Chi trionferà in Juventus-Napoli di domenica sera? Lo scontro diretto del 22 aprile potrebbe essere decisivo per l’assegnazione dello Scudetto. Chi vince? Ecco le analisi dei bookmaker e le indicazioni che arrivano dalle quote scommesse

Mancano ancora due giorni a Juventus-Napoli, scontro diretto della 34ª giornata del campionato di Serie A. La sfida di domenica sera delle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino potrebbe decidere la vincitrice del titolo. Mancano solo cinque giornate alla fine del campionato e la distanza Scudetto tra Juventus e Napoli si è ridotta fino ad arrivare a 4 punti. Il pareggio esterno della Juventus a Crotone ha riaperto i giochi, considerando il 4-2 del Napoli sull’Udinese. Impossibile dare pronostici per una partita così aperta come lo scontro diretto, tuttavia è possibile farsi un’idea sullo stato dell’arte rappresentato dalle quote dei bookmaker per il posticipo di domenica sera.

Analizzando le quote SNAI per il posticipo di Serie A Juventus-Napoli, appare in netto vantaggio la formazione bianconera di Massimiliano Allegri. La vittoria bianconera, il segno 1, paga 2,10 volte la posta scommessa. In linea anche il valore del pari, visto che l’X è segnato a 3,30 in lavagna. Meno probabile del pareggio, infine, il segno 2 con la vittoria esterna del Napoli, bancato a 3,90 di quota. L’1-1, tuttavia, è il risultato più probabile: nella lista dei risultati esatti, infatti, viene assegnato con una quota pari a 6, contro il 7,25 equivalente all’1-0 della Juventus nei confronti del Napoli.

Attenzione anche ai probabili marcatori: l’ex Higuain è il papabile con una quota 2,5, contro i 2,75 di Paulo Dybala. Mertens e Milik, segnati a 3,50, sono i marcatori più probabili del Napoli secondo le quote dei bookmaker. Volete scommettere su chi vincerà lo Scudetto? Qui il distacco non sembra essersi ridotto, visto che il titolo a Torino paga 1,15 volte la posta contro la quota 5,50 del Napoli.