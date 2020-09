Rabiot: «Devo molto ad Ancelotti» – VIDEO

Il centrocampista della Juventus ha parlato dal ritiro della Nazionale francese

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è ripreso la Francia dopo due anni di assenza dalla convocazioni. L’ex Psg ha parlato dal ritiro dalla Nazionale campione del Mondo, strizzando l’occhio anche al suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti.

«Carlo Ancelotti mi chiamò in prima squadra, rimasi con lui 6 mesi. Poi io andai al Tolosa e lui andò via dal Psg, ma per me furono 6 mesi molto importanti. Arrivare in una squadra del genere con un tecnico così è grandioso. Ancelotti è un tecnico che ti parla molto e per un giocatore giovane è molto importante, soprattutto se deve inserirsi in una squadra in crescita e che ha grandi calciatori. Ho avuto un ottimo rapporto con Ancelotti, un allenatore che mi ha aiutato tanto».