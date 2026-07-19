Rabiot parla del suo futuro: «Prima le vacanze e poi riparto dal Milan? Si si ovviamente! Ci sentiremo con Amorim»

Si chiude nel peggiore dei modi il Mondiale della Francia. Dopo l’eliminazione in semifinale contro la Spagna, la squadra di Didier Deschamps è incappata in un’altra serata negativa, perdendo anche la finale per il terzo posto contro l’Inghilterra e incassando ben sei gol.

Al termine del match, il centrocampista del Milan e della nazionale francese Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn, tracciando un bilancio della sua esperienza e analizzando una competizione che per i Bleus si è conclusa con molte più ombre che luci.

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PAROLE – «Siamo entrati un po’ mosci, ma c’era tanta delusione dopo la semifinale persa contro la Spagna. Molto meglio nel secondo tempo, potevamo anche pareggiarla. Abbiamo lasciato l’Inghilterra giocare troppo. L’atteggiamento è stato brutto da vedere da fuori. Non deve succedere: quando vesti questa maglia devi dare il meglio e si è visto che alcuni non erano dentro al match»

MILAN – «Milan? Prima le vacanze, aspettiamo solo questo da quando abbiamo perso con la Spagna, poi sono stati giorni davvero difficili a livello mentale, è stato difficile concentrarsi per giocare questa partita. Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo spero il più tardi possibile. Riparto dal Milan? Si si ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente. Per ora non ho parlato con nessuno, sicuramente ci sentiremo con Amorim»