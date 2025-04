Marsiglia: mal di pancia di Rabiot? In caso di mancata Champions il centrocampista medita l’addio

Marsiglia, malumore per Rabiot: deluse le promesse di inizio anno, in caso di mancata qualificazione in Champions League è pronto a lasciare

Il clima si fa teso a Marsiglia, dove Adrien Rabiot starebbe meditando l’addio a fine stagione se l’Olympique non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivato la scorsa estate con grandi aspettative dopo l’esperienza alla Juve, il centrocampista francese si era lasciato convincere da un progetto ambizioso presentato da Medhi Benatia, nonostante l’assenza dalle coppe europee. Tuttavia, i risultati deludenti sotto la guida di Roberto De Zerbi hanno lasciato spazio alla frustrazione: Rabiot si sente isolato nel suo impegno e fatica a riconoscere la squadra combattiva e disciplinata che gli era stata promessa.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la permanenza di Rabiot è ormai legata a doppio filo al piazzamento finale dell’OM. Se la squadra non riuscirà a rientrare nelle prime posizioni e ottenere un pass per la Champions, l’ex PSG potrebbe lasciare il club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Per evitare una rottura che avrebbe il sapore di un terremoto, la dirigenza — Benatia e Longoria in testa — dovrà agire in fretta e rassicurare il giocatore sul futuro del progetto. Nel frattempo, restano cinque giornate per invertire la rotta e convincere Rabiot a restare.