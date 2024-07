Calciomercato Juventus, Rabiot continua a prendere tempo: sbuca un NUOVO INTERESSAMENTO dalla Serie A oltre al Milan

Il futuro di Adrien Rabiot non è ancora stato definito. Come riportato da Repubblica, infatti, il francese non ha ancora risposto in maniera ufficiale alla proposta di rinnovo da parte della Juventus.

Intanto il Milan continua a monitorare con attenzione la situazione ma non è l’unica squadra. Anche il nuovo Napoli di Antonio Conte si sarebbe iscritta alla corsa.