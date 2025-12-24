Rabiot sicuro: «Vogliamo giocarcela per lo Scudetto. Allegri ha dato questa mentalità al Milan» - Calcio News 24

Rabiot racconta il Milan: scudetto, Allegri e leadership nello spogliatoio

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, facendo il punto sulla sua esperienza in rossonero tra obiettivi stagionali, crescita del gruppo e rapporto con Massimiliano Allegri. Il francese, arrivato con grandi aspettative, ha subito trovato il suo spazio all’interno della squadra, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Parlando del rendimento del Milan, Rabiot si è detto soddisfatto, pur ammettendo che qualcosa si poteva fare meglio: la squadra ha seguito fin da subito le indicazioni del tecnico, ma ha lasciato per strada punti importanti. Secondo il centrocampista, il vero nodo è spesso l’approccio mentale alle partite, un aspetto su cui i giocatori più esperti devono dare una mano ai più giovani, trasmettendo concentrazione e continuità.

Tra i singoli, Rabiot ha speso parole importanti per Loftus-Cheek, indicandolo come uno dei calciatori con il potenziale più alto della rosa. Apprezzamenti anche per Rafa Leão, che il francese vede in crescita soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e della maturità mentale.

Il fulcro del cambiamento rossonero, però, resta Allegri. Rabiot ha sottolineato come l’allenatore e il suo staff abbiano inciso profondamente sulla solidità del Milan, sia a livello tattico che umano. Il rapporto personale tra i due è forte, basato su fiducia reciproca e conoscenza profonda delle caratteristiche del centrocampista.

Sul fronte obiettivi, Rabiot non si nasconde: il quarto posto è il traguardo minimo, ma lo scudetto non è un sogno proibito. Infine, un pensiero per Mike Maignan, considerato fondamentale per il presente e il futuro del Milan, con l’auspicio che possa restare a lungo in rossonero.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A