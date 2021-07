Inter, Radu: «Giocare da Campioni d’Italia è bellissimo ma difficile»

Ionut Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: queste le parole del portiere nerazzurro dal ritiro ad Appiano Gentile

Ionut Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv: queste le parole del portiere nerazzurro.

RITIRO – «Sta andando davvero bene, dopo più di un mese di vacanza tornare non è facile ma facendo un po’ di preparazione prima di iniziare adesso mi trovo davvero bene».

DIFENDERE LO SCUDETTO – «È sempre difficile perché tutte le squadre che giocano contro l’Inter ce la mettono tutta, adesso sarà ancora più difficile ma anche più bello perché scendere in campo da Campioni d’Italia è una cosa bellissima».

COLLABORAZIONE CON DE VRIJ – «Questo ancora no perché lui è molto più bravo di me, io suono solo un po’ per hobby, lui lo fa più seriamente».

LE PAROLE SU INTERNEWS24