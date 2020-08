Raduno Milan 2020: colloquio tra Pioli, Maldini e Massara

Inizia oggi il raduno del Milan a 2020: a Milanello si è svolto anche il colloquio tra Pioli, Maldini e Massara

(Dal nostro inviato a Milanello) – È iniziata oggi la stagione 2020/2021 per il Milan. A Milanello la squadra si è ritrovata per svolgere test e tamponi in vista della ripresa degli allenamenti. Al raduno 2020 presente, ovviamente, anche il tecnico Pioli, oltre che i dirigenti Maldini e Massara. I tre hanno avuto un breve colloquio.

Da sottolineare, inoltre, l’abbraccio tra Maldini e Theo Hernandez, a dimostrazione che il francese è un punto fermo del club rossonero, che dalla prossima stagione vuole sognare in grande.