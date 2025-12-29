Radunovic Spezia, trattativa ormai chiusa: il portiere arriva dal Cagliari. I dettagli dell’affare

Radunovic Spezia, il calciatore è praticamente un nuovo giocatore dei liguri. Battuta la concorrenza della Sampdoria. I dettagli dell’affare

Il mercato invernale entra nel vivo con un movimento importante tra i pali che coinvolge l’asse Sardegna-Liguria: lo Spezia si è assicurato Boris Radunovic , nuovo portiere pronto a guidare la difesa bianconera. L’estremo difensore serbo lascia il Cagliari per mettersi a disposizione di Roberto Donadoni, con l’obiettivo di dare maggiore solidità alla retroguardia e aiutare gli aquilotti nella delicata corsa salvezza.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Sky Sport Italia, l’operazione ha trovato un rapido accordo: Radunovic arriva come rinforzo di spessore, portando esperienza e affidabilità in un reparto che necessitava di leadership. Il classe 1996, dopo stagioni a fasi alterne con il Cagliari, cerca ora continuità e un ruolo centrale in un progetto tecnico chiaro, sotto la guida di Donadoni.

Il nuovo allenatore bianconero ha spinto con decisione per un portiere già abituato alle pressioni della Serie A e della Serie B. La scelta di puntare su Radunovic è motivata dalla necessità di avere un estremo difensore capace di guidare la difesa con autorità, coordinando la linea e garantendo sicurezza tra i pali. La società ligure spera che il serbo possa diventare un punto di riferimento per l’intero reparto difensivo, un leader carismatico in grado di trasmettere fiducia a tutta la squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un retroscena interessante riguarda la Sampdoria, inizialmente interessata a Radunovic. I blucerchiati, guidati da Angelo Gregucci, volevano inserire il portiere serbo come vice di Simone Ghidotti per creare una sana competizione interna. Tuttavia, lo scatto decisivo dello Spezia ha ribaltato la trattativa: la possibilità di avere una maglia da titolare e un ruolo centrale nel progetto di Donadoni ha convinto Radunovic a preferire la destinazione ligure, lasciando la Sampdoria a mani vuote.

Per il Cagliari, la cessione di Radunovic rappresenta la prima operazione in uscita del mercato invernale. La partenza del portiere serbo consente alla società isolana di snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi, preparando il terreno per eventuali nuovi innesti mirati. Dall’altra parte, lo Spezia rafforza la propria porta con un profilo già pronto, capace di fare la differenza nelle prossime partite decisive per la salvezza.

In sintesi, l’arrivo di Radunovic segna un tassello fondamentale per Donadoni e per gli aquilotti: esperienza, leadership e sicurezza tra i pali saranno elementi chiave per affrontare la seconda parte della stagione e provare a centrare l’obiettivo salvezza.