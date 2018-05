Rafinha allo scoperto: «Voglio restare all’Inter, qui sono rinato»

Il calciatore brasiliano esce allo scoperto parlando del suo futuro. Rafinha vuole rimanere all’Inter e lo dice apertamente

L’Inter a gennaio ha scommesso su Rafinha e ha vinto. I nerazzurri hanno dato una chance al centrocampista brasiliano reduce da lunghi mesi di stop causa infortunio e il giocatore ha trovato grande continuità in nerazzurro. Il centrocampista si è preso l’Inter sulle spalle e ha messo la sua qualità a disposizione della squadra. Rafinha ha trovato il primo gol domenica scorsa contro l’Udinese e ha parlato a Globoesporte del suo futuro: «Il futuro non dipende da me ma io vorrei rimanere all’Inter. Il mio desiderio è quello di rimanere in nerazzurro perché mi sto trovando benissimo».

Il giocatore, riscattabile per 35 milioni di euro più 3 di bonus, ha proseguito: «Barcellona è casa mia e sentirò sempre un po’ di nostalgia, ma qui ho trovato un ambiente stupendo e dei compagni straordinari. All’Inter sono rinato e mi sono trovato benissimo, sono molto felice a Milano. Sono arrivato da poco ma è come se fossi all’Inter da tanti anni. Mi sono subito trovato a mio agio e il mio inserimento è stato facilissimo. Ho legato con tutti ma mi sono trovato benissimo con i miei connazionali. Ringrazio Icardi che conoscevo dai tempi del Barça che mi ha spiegato cosa significa giocare nell’Inter e ha facilitato il mio inserimento. Grazie all’Inter mi sento di nuovo un giocatore. Sapevo che mi sarei trovato bene e spero di restare all’Inter».