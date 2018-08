L’Inter rimane nei pensieri del trequartista brasiliano Rafinha. In caso di nuove cessioni, Braida potrebbe sferrare un ultimo, disperato, assalto per riportarlo a Milano: le ultimissime

Rafinha colpo last minute dell’Inter? Scenario difficile, ma non impossibile. Il classe ’93 ha lasciato un ottimo ricordo a tutto l’ambiente nerazzurro. La scorsa stagione, dopo un fisiologico periodo di adattamento, Spalletti ha avuto l’intuizione di schierarlo dietro la punta Icardi, per sfruttare al meglio la sua tecnica e la sua visione di gioco periferica. Da li in poi la sua annata è stata un crescendo continuo: i 2 gol in 17 presenze totali ne sono la palese dimostrazione.

Quest’estate, tuttavia, la scarsa liquidità della compagine milanese ha impedito a Braida di riscattare il brasiliano. Ora il giocatore è tornato al Barcellona e in questo inizio di stagione si sta affermando come uno dei protagonisti Blaugrana (anche ieri è partito titolare nella finale di Supercoppa vinta contro il Siviglia). Questo potrebbe frenare un eventuale ritorno a Milano, ma il ragazzo continua a non nascondere di essersi trovato bene nel nostro campionato. Un po di nostalgia c’è e l’Inter è sempre nei suoi pensieri.

Questa stima reciproca potrebbe aprire scenari interessanti, soprattutto nelle ultime ore di calciomercato. Qualora la società di Corso Vittorio Emanuele riuscisse a piazzare qualche altro esubero (Joao Mario su tutti), allora non è escluso un tentativo last minute per riportare a casa il classe ’93. Il tempo stringe e tutti questi incastri difficilmente si concretizzeranno. Ma Rafinha gradisce la destinazione Inter e il duo Spalletti–Braida nutre una forte ammirazione per il brasiliano: finché saranno queste le premesse, nessuna porta potrà dirsi completamente chiusa.