Modric o nessuno: l’Inter congela le alternative Rafinha e Paredes

Inter fredda sulle possibili alternative a Modric: per Rafinha il Barcellona continua a sparare alto, mentre il nome di Paredes non scalda per nulla la dirigenza nerazzurra

O Luka Modric o – molto probabilmente – nessuno: l’Inter avrebbe preso la sua decisione e, a meno di improbabili colpi di scena nelle ultimissime ore di calciomercato, così dovrebbe rimanere. Dunque i nerazzurri punteranno le ultime energie residue sul centrocampista del Real Madrid. Per la proprietà interista solo Modric è al momento il giocatore in più che potrebbe valere il salto di qualità della rosa, un’aggiunta per cui vale la pena investire e che non è in alcun surrogabile, ovvero rimpiazzabile. Per questa ragione i dirigenti dell’Inter restano molto freddi riguardo alle piste alternative a centrocampo. Non che non siano state sondate altre strade, ma certo bisognerà anche analizzare costi e benefici di eventuali operazioni diverse per appeal e contenuto tecnico da quella Modric.

Si è parlato per esempio della possibilità di riportare a Milano Rafinha dopo il prestito dello scorso anno. Il Barcellona per il brasiliano però continua a chiedere ad oggi 45 milioni di euro: davvero troppi per un giocatore che l’Inter non ha ritenuto fondamentale ad inizio mercato, quando ha deciso di non riscattarlo a 38 milioni, e non ritiene altrettanto fondamentale adesso che il mercato è in conclusione. L’altro nome sul piatto – più volte sondato da Piero Ausilio nelle ultime settimane – è ancora quello di Leandro Paredes: per il giocatore argentino lo Zenit San Pietroburgo chiederebbe comunque parecchio (cifre non ufficiali parlano di almeno 25 milioni di euro) ed il suo nome in fin dei conti non scalda più di tanto gli animi interisti. Probabile che senza l’arrivo di Modric il mercato nerazzurro – almeno a centrocampo – possa dirsi concluso, ma mai dire mai.