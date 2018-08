Modric sì o Modric no entro oggi: l’ultimo assist all’Inter è dell’Atletico

Inter-Modric, giornata da dentro o fuori: il centrocampista ha l’accordo con i nerazzurri, manca però ancora la volontà del Real Madrid a cederlo. Anche se dopo la sconfitta di ieri sera…

Ci siamo, il giorno è arrivato: oggi si saprà se Luka Modric può diventare o no un nuovo giocatore dell’Inter. Il croato – di ritorno da Tallinn dove ieri il Real Madrid ha giocato la Supercoppa Europa contro l’Atletico – è al centro di una situazione per il momento ancora ambigua: il tempo stringe ed i nerazzurri hanno pochissime ore, poco più di ventiquattro, per chiudere un affare che a detta di molti è adesso davvero quasi impossibile. La sconfitta del Real ieri contro i Colchoneros per 2 a 4 in qualche modo potrebbe però essere l’ultimo assist all’Inter: Modric, che non ha cominciato la partita da titolare, salvo poi subentrare a partita in corso, potrebbe aver definitivamente realizzato che il ciclo delle Merengues è giunto a conclusione e – proprio per questo motivo – ribadire a Florentino Perez la propria intenzione di cambiare aria.

Proprio il presidente del Real resta di fatto l’unico ostacolo all’affare: dall’entourage di Modric fanno sapere che il direttore sportivo interista Piero Ausilio ed il procuratore del centrocampista Vlado Lemic avrebbero già da tempo raggiunto un accordo totale su contratto e termini della trattativa. Mancherebbe insomma solo il via libera di Perez, che però ha già fatto sapere di non voler assolutamente cedere uno dei perni del suo Real. Per i media spagnoli la vicenda si esaurirà così con la chiusura del mercato domani: dopo un muro contro muro infruttuoso per tutti. Il fatto che però pure ieri il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui non abbia voluto esplicitamente trattenere Modric e commentare le ultime voci di mercato può essere un ultimo segnale di quanto un colpo di scena – improbabile – sia ancora possibile nell’ambito della trattativa.