La telenovela Modric si arricchisce di un’altra puntata: Emilio Butragueño ha ribadito come il croato sia felice alla Casablanca

Sembra infinita la telenovela Modric. Questa volta, a smentire qualsiasi dipartita di Modric dalla capitale spagnola, ci ha pensato Emilio Butragueño. El Buitre non ha dubbi: Luka Modric è felice al Real Madrid e non vuole andare. Nell’immediata vigilia della partita di finale della Supercoppa Europea di Tallinn, l’ex centrocampista, oggi direttore delle relazioni istituzionali della Casa Blanca, ha rilasciato una battuta lapidaria a proposito del futuro del croato ai microfoni di Movistar+: «Luka è felice di continuare a giocare nel Real, non c’è alcun caso legato a lui». Battuta secca che sembra chiudere quasi definitivamente il discorso legato a Luka Modric all’Inter che ha subito una doccia gelata.