Rangnick carica Ronaldo: «Speriamo ne faccia tre anche all’Atletico». Le parole del tecnico dello United

Alla vigilia del match di Champions tra Manchester United e Atletico Madrid, Ralph Rangnick ha parlato così di Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Non sono preoccupato, finora ha sempre guardato a se stesso e al suo corpo, sa cosa fare. Vedremo se ne segnerà altri tre, non è facile farli contro nessuno. La sua performance è stata buona, se non molto buona, e speriamo lo faccia anche domani. È ancora un calciatore importante per questa squadra e se riuscisse a fare una prestazione simile a quella di qualche giorno fa».