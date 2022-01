Ranieri sugli esoneri: «In Italia cambiamo allenatori come fossero gelati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Ranieri ha espresso la sua opinione sull’esonero di Benitez paragonandolo con le cattive abitudini dell’Italia

Il tecnico del Watford Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dell’esonero di Benitez, facendo una riflessione anche su quanto avviene in Italia. Ecco le sue parole:

BENITEZ – «Non cambia mai niente al mondo, quando un club non ottiene risultati è l’allenatore che cambia vita. Succede così dappertutto, in Italia ancora di più. Benitez è arrivato dopo Ancelotti, non ha fatto lui la squadra ma ha cercato di fare del suo meglio. Ma questo è il calcio, forse in Inghilterra non siete così abituati a questo genere di situazioni, ma in Italia cambiamo allenatori come fossero gelati».