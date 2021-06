Ranieri: «Mourinho grande operazione, siamo amici. Sul futuro...»

Claudio Ranieri, ormai ex tecnico della Sampdoria, ha parlato del suo futuro e dell’arrivo di José Mourinho a Roma

Claudio Ranieri, ormai ex tecnico della Sampdoria, ha parlato del suo futuro e dell’arrivo di José Mourinho a Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero.

FUTURO – «Sono in vacanza, sto alla finestra, mi godo il paesaggio, aspetto. Ma non parliamo di me. Sampdoria? Aridaje. Non parlo di me».

MOURINHO – «Siamo amici. Ricordate quando fui esonerato dal Leicester? Si presentò in conferenza stampa con la felpa con le mie iniziali, fu una cosa speciale. I Friedkin hanno fatto una grandissima operazione, hanno preso uno dei migliori al mondo in poche ore, senza che nessuno sapesse. Ora la città tornerà al centro del dibattito mondiale e poi sono convinto che Mou farà bene, è un mago della tattica, sa fare il suo mestiere, con i romanisti poi… Lui è un condottiero di popoli, i romanisti impazziranno. È ancora lo Special One».