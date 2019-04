Ranieri nel post partita dopo il disastro col Napoli: «Lavorare è difficile, ma faremo del nostro meglio»

Mister Ranieri si fa sentire ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma-Napoli: «Ci stiamo provando, eravamo riusciti a pareggiarla non si sa come. Lavorare è difficile, ma cercheremo di fare del nostro meglio».

E sulla salute della Roma del dopo Di Francesco: «I ragazzi mi dicono che si sono potuti allenare poco, tanti infortuni e giocavano tanto. In pratica giocavano e non si allenavano». Chiude, lapidario: «Siamo in questa condizione, cerco di farli lavorare ma più di tanto non posso».