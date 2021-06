Raspadori Inter: «Ci sono stati contatti. Ottimi rapporti»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori e i contatti con l’Inter

«Contatti con l’Inter per Raspadori con l’amico Beppe. Noi non pensiamo di cederlo ma con l’Inter abbiamo un ottimo rapporto. Noi siamo felici se riusciamo a far rimanere giocatori in società italiane. Certo dall’estero opportunità diverse rispetto a club italiani».