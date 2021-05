Raul potrebbe allenare in Champions League: la tentazione

Raul ora allena la seconda squadra del Real Madrid ma i suoi trionfi lo stanno già avvicinando a un club che potrebbe giocare la Champions

Raul Gonzalez Blanco sta facendo una grande carriera anche da allenatore. Nonostante la poca esperienza ha già vinto una Youth League con il Real Madrid dei giovani e ora sta portando il Castilla, la seconda squadra dei blancos, in seconda divisione spagnola.

Cominciano allora ad arrivare le prime sirene, soprattutto dalla Germania, un’altra terra in cui Raul si è fatto amare e non poco. Dopo il tentativo dello Schalke, sono stati avviati i primi contatti con l’Eintracht Francoforte che visto il probabile l’addio di Huttl (direzione Gladbach) starebbe cercando un nuovo tecnico. Raul ritroverebbe Jovic, appena ritrasferitosi dal Real e soprattutto sarebbe tentato dalla possibile qualificazione in Champions della squadra di Francoforte. Lo riporta Marca.