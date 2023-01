Real Madrid, Ancelotti: «Mio figlio Davide vuole fare l’allenatore e un giorno succederà»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del futuro di Davide, suo figlio e collaboratore, come tecnico

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan e attualmente allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa.

FUTURO DAVIDE – «Davide vuole fare l’allenatore e un giorno succederà. Oggi sta molto bene qui, il giorno in cui io smetterò o deciderà lui di andare, è libero di farlo. Ha le capacità per allenare ma al momento ci troviamo bene qui: il nostro lavoro al Real Madrid non è ancora concluso».