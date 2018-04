Real Madrid, boom di vendite delle maglie blu dopo la rovesciata di Cristiano Ronaldo!

L’effetto rovesciata si attiva anche sul merchandising del Real Madrid

Avete presente la rovesciata di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid? Risposta scontata, a meno che non abitiate su Marte. Bene, a conferma che quel gesto tecnico è entrato definitivamente nell’immaginario collettivo dei tifosi di calcio – madridisti e non – arrivano pure i dati del merchandising.

Come riportato da Marca, infatti, le vendite delle magliette blu petrolio da trasferta, cioè quelle indossate nella gara della rovesciata di Ronaldo a Torino, hanno registrato un’impennata impressionante nell’ultima settimana. Perché dopo quel gol tutti noi abbiamo sognato di ripetere le gesta del campionissimo…