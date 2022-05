Real Madrid, Courtois punge il Barcellona: «Dopo il Clasico i blaugrana esultavano...»

Il portiere del Real Madrid Courtois dopo la vittoria della Liga ha provocato i rivali del Barcellona

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, dopo la conquistata matematica della Liga da parte dei Blancos ha lanciato una frecciata ai rivali del Barcellona. Le sue parole riportate da Marca.

LA PROVOCAZIONE – «Dopo il Clasico, alcuni giocatori del Barcellona hanno festeggiato come se avessero vinto il titolo. Ma noi siamo rimasti sereni per battere il Celta in una partita difficile e il Getafe dopo, un’altra dura battaglia. La chiave è stata la vittoria contro il Siviglia quando abbiamo rimontato mentre tutti ci davano per morti».