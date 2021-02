Real Madrid, Hazard: «Infortunio? Non è la fine del mondo»

Eden Hazard commenta il suo momento difficile dopo l’ennesimo infortunio al Real Madrid. Ecco le parole del fantasista belga

INFORTUNIO – «Sono fortunato che quando sono infortunato e devo restare a casa, la mia famiglia è con me per superarlo. Non è la fine del mondo perché posso passare del tempo con i miei figli. Quando sei infortunato e da solo può essere difficile, ma ho il sostegno della mia famiglia».

CARRIERA – «Spero di giocare a calcio il più a lungo possibile e di sfruttare al massimo il campo. Quando arriverà la fine della mia carriera, potrei guardare indietro e vedere cosa ho realizzato, ma per ora, sto solo pensando di giocare bene e divertirmi. Non so quando sarà. Ho appena festeggiato il mio trentesimo compleanno, il mio corpo si sente bene. Penso di poter giocare per 5 o 6 anni in più».