Il ko nel Clasico ha lasciato qualche strascico in casa Real Madrid e As indica Xabi Alonso come possibile sostituto di Ancelotti

Dalla Spagna stanno muovendo un polverone dopo la sconfitta del Real Madrid al Bernabeu nel Clasico contro il Barcellona.

Secondo quanto riportato da As, Ancelotti rischierebbe la panchina e per la prossima stagione sarebbe pronto Xabi Alonso come sostituto.