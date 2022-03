Fiorentina, su Odriozola decide Ancelotti. Ma il Real Madrid spara alto

Calciomercato Fiorentina: a decidere la permanenza in viola di Odriozola sarà l’allenatore del Real Madrid Ancelotti

Alvaro Odriozola ha trovato la sua giusta dimensione alla Fiorentina, ma a fine stagione tornerà al Real Madrid visto l’accordo in prestito secco tra le parti. Il club viola vorrebbe però trattenere lo spagnolo ma, come riportato dal Corriere Fiorentino, tutto sarà deciso di Carlo Ancelotti. Se l’allenatore dovesse decidere di dare una chance al terzino, allora per la Fiorentina non ci sarebbero possibilità di trattenere Odriozola.

In caso contrario, invece, Real Madrid e viola imbastiranno le trattative che però non si prospettano semplici. I Blancos, infatti, partirebbero da una base di 20 milioni per cedere lo spagnolo.