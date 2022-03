Real Madrid, Kroos: «Rapporto fantastico con Ancelotti. Ve lo racconto»

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti. Le dichiarazioni del tedesco

Ai microfoni di Amazon Prime Video, Toni Kroos ha parlato di Carlo Ancelotti. Le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid.

ANCELOTTI – «Sono stato davvero felice quando ho saputo che Ancelotti sarebbe tornato quando ormai era chiaro che Zidane se ne sarebbe andato. Lo conoscevo da prima e voleva portarmi con sè dal Bayern al Real nel 2014, anche se avevano appena vinto la Champions. Ha insistito per avermi perchè avrei migliorato ancora di più la squadra. Con queste premesse come avrei potuto dire di no? E’piacevole stare con lui, parliamo anche della nostra vita privata, abbiamo un rapporto divertente. Ma è anche un grande allenatore: ha un piano tattico per affrontare al meglio ogni avversario ed è la faccia della medaglia che spesso passa inosservata».