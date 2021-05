Real Madrid, nuovo infortunio per Sergio Ramos: le sue condizioni

Nuovo infortunio per Sergio Ramos: il difensore del Real Madrid non si è allenato per una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba

Non c’è pace per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid non si è allenato a causa di una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba sinistra.

Il difensore spagnolo potrebbe aver concluso anticipatamente la stagione. Era tornato a disposizione del tecnico Zinedine Zidane solamente due settimane fa.