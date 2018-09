Manolas striglia i giallorossi: «Questa non è la vera Roma»

Kostas Manolas infuriato dopo la sconfitta patita al Bernabeu contro il Real Madrid: le parole del centrale difensivo della Roma

Real Madrid-Roma è terminata 3-0, brutta batosta al Bernabeu per la formazione di Eusebio Di Francesco nel match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Inferiorità tecnica palese dei giallorossi, salvati da un super Olsen e mai in partita: grande la rabbia di Kostas Manolas dopo il triplice fischio.

Ecco le parole del centrale difensivo greco ai microfoni di Rai Sport: «E’ una sconfitta che fa male, dovevamo essere più cattivi: dobbiamo lavorare di più in allenamento per dimostrare che non siamo quelli visti contro i blancos. Il Real è la squadra più forte d’Europa, ma noi dobbiamo crederci di più: siamo un’altra squadra rispetto a quella vista al Bernabeu».